"Натянуть" шаблон на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки187 просмотров

По ссылке http://narod.ru/disk/53931446001.87c36f7d9d4b03de7bcaf855c9513c05/kosmetikasea.zip.html

в архиве находятся 2 каталога. Один с файлами неизвестной CMS, другой с шаблоном дизайна - который надо к ней прикрутить взамен существующего.

13 лет назад
loglancer
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$101
3 дня
Всё сделано в лучшем виде и с учётом, возникавших в процессе, пожеланий.
Все прошло отлично

Заявки фрилансеров

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
13 лет назад

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