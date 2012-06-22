Верстка дивами

Здравствуйте!

Требуется переверстать 9 страниц. Есть уже сверстанные, но с использованием таблиц. Необходимо переверстать в дивах, ссылки анкорами, тайтлы и альты у картинок, соответствие стандартам w3c(http://www.w3schools.com/web/web_validate.asp), все стили и ява-скрипт по соответствующим файлам и папкам, в коде страницы их быть не должно.

Вот сами страницы http://www.test-2.yamoodo.ru/ исходники вышлю исполнителю.

От Вас сроки и стоимость.