Верстка дивами

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок273 просмотра

Здравствуйте!

Требуется переверстать 9 страниц. Есть уже сверстанные, но с использованием таблиц. Необходимо переверстать в дивах, ссылки анкорами, тайтлы и альты у картинок, соответствие стандартам w3c(http://www.w3schools.com/web/web_validate.asp), все стили и ява-скрипт по соответствующим файлам и папкам, в коде страницы их быть не должно.

Вот сами страницы http://www.test-2.yamoodo.ru/ исходники вышлю исполнителю.

От Вас сроки и стоимость.

13 лет назад
yamoodo
Илья 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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