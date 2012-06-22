Здравствуйте. Нужно с сайта http://ivgrand.ru/ содрать вёрстку. Фишка в чём - сайт на Drupal-е, соответственно, там всё загажено друпаловскими фишками (типа вот таких стилей файлов: css_CKoWqiBj9gVXhPuDSnNphuEB0b0J2To76x0pX0EGqn4.css), а мне нужен ...
Необходима верстка дизайна для портала
Ищется грамотный верстальщик, для осуществления верстки портала.
Работа не сложная, все страницы похожы друг на друга.
Оплата договорная.
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