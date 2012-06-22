Частично переверстать сайт на Joomla

$230
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки194 просмотра

Есть сайт www.skippers.ibhost.ru

Сверстанный через неправильно. Есть задача сайт переверстать. Тоесть отдельные моменты сделаны хорошо, а некоторые с косяками.

Собственно косяки описаны ниже. Так же в данный ресурс были внесены изменения, а так же разработаны некоторые компоненты: календарь, логбук и т.д. их видно в разделе «Компоненты».

В данный момент сайт состоит из нескольких шаблонов, а точнее из 4-х:

Шаблоны Skippers-t1, Skippers-t1, Skippers-t1 это шаблоны трех разделов «Яхтенная школа», «Аренда яхт», «Ассоциация». Соответственно сделано тремя шаблонами, для левого меню, когда мы переходим по разделам «Яхтенная школа», «Аренда яхт», «Ассоциация», то и левое меню открывается соответственно разделу. При переходе по внутренним разделам сайта, у нас пропадает вверху слайдер и большая фоновая картинка, (на главных страницах разделов есть слайдер).

Необходимо переверстать так чтобы у нас было всего 6 шаблонов.

• Шаблон основной «Яхтенная школа»

• Шаблон внутренних страниц «Яхтенная школа»

• Шаблон основной «Аренда яхт»

• Шаблон внутренних страниц «Аренда яхт»

• Шаблон основной «Ассоциация»

• Шаблон внутренних страниц «Ассоциация»

Так же у нас сделана интеграция jomsocial и К2. При переходе в раздел «Ассоциация» у нас открывается основная страница jomsocial , там необходимо убрать блок (поскольку авторизация и регистрация у нас происходит из верхнего меню):

Слайдер, что на главных страницах, сейчас, то же сделан через жопу, ибо он должен фоновую и картинку в слайдере менять одновременно и плавно с эффектом fade, а сейчас он фоновую картинку меняет быстро, а в слайдере с эффектом….

Есть косяк в левом нижнем углу, где запись на курсы, иногда съезжают строки, с радиобоксами, в смысле радиобоксы остаются, а текс переносится на следующую строку.

Аватары в правом нижнем углу должны быть миниатюрами от прямоугольных аватаров из профайла пользователя. Как http://www.skippers.ibhost.ru/images/avatar/1.jpg

Их так же должно быть 6 штук, но надо их расположить, чтобы справа они размещались корректно – красиво.

//////////////////////////////

Чтобы было понятней, лучше посмотреть вложенный файл.

Joomla
13 лет назад
dvcpro
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подбор готового сайта под логотип

    $30

    Необходимо: - подобрать готовый CSS (free-css.com или иные сайты) отвечающий сути компании - логистика/курьерская доставка - разместить логотип на страницах сайта - переделать шрифты на необходимые CSS должен быть ...

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить глюк.

    Добрый день ! http://www.originalwatches.kz/index.php?section=4&amp;item_id=706 В ИЕ не открывает картинку в всплывающем окне. - пишет Image not found: http://www.originalwatches.kz/foto/storefront/706_large.jpg Хотя если по этому адресу перейти - картинка откроется. Нужно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание шаблона для Joomla 1.5

    $50

    Есть уже готовый сайт на джумле. Решили сделать редизайн. Дизайн уже готов. Теперь нужен человек который напишет и установит новый шаблон на существующий сайт. Желательно успеть написать шаблон в недельный срок ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвинутый интернет-каталог продукции

    $1000

    Требуется интернет-каталог продукции, с возможностью сортировки с помощью фильтра. Модулем новостей, добавления в избранное (типа как в личный кабинет, понравившихся наименований), модулем "товар дня", "недавно просмотренное", поиском по сайту. Так же нужен модуль слайд-шоу. Нужна ...

    Drupal
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно доработать дизайн и адаптировать

    $100

    Есть дизаин, с легка его надо доработать - и сверстать - так же его надо будет адаптировать под двигатель доски объявлений- двигатель платный QPL - или так же вариант - доработанный ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить компонент на Joomla-сайте

    Файловый архив на сайте (Joomla 1.5) сделан на основе компонента Remository. Требуется внести коррекцию во внешний вид компонента, выводимые поля в файловом архиве и т.д.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна качественная верстка

    Добрый день! Нужно сверстать несколько десятков страниц. Качественно и валидно. Дизайн аналогичен www.demodex.ru (то есть такой же, только другого цвета и контент немного отличается) Требования к верстке: ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад