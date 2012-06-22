Частично переверстать сайт на Joomla
Есть сайт www.skippers.ibhost.ru
Сверстанный через неправильно. Есть задача сайт переверстать. Тоесть отдельные моменты сделаны хорошо, а некоторые с косяками.
Собственно косяки описаны ниже. Так же в данный ресурс были внесены изменения, а так же разработаны некоторые компоненты: календарь, логбук и т.д. их видно в разделе «Компоненты».
В данный момент сайт состоит из нескольких шаблонов, а точнее из 4-х:
Шаблоны Skippers-t1, Skippers-t1, Skippers-t1 это шаблоны трех разделов «Яхтенная школа», «Аренда яхт», «Ассоциация». Соответственно сделано тремя шаблонами, для левого меню, когда мы переходим по разделам «Яхтенная школа», «Аренда яхт», «Ассоциация», то и левое меню открывается соответственно разделу. При переходе по внутренним разделам сайта, у нас пропадает вверху слайдер и большая фоновая картинка, (на главных страницах разделов есть слайдер).
Необходимо переверстать так чтобы у нас было всего 6 шаблонов.
• Шаблон основной «Яхтенная школа»
• Шаблон внутренних страниц «Яхтенная школа»
• Шаблон основной «Аренда яхт»
• Шаблон внутренних страниц «Аренда яхт»
• Шаблон основной «Ассоциация»
• Шаблон внутренних страниц «Ассоциация»
Так же у нас сделана интеграция jomsocial и К2. При переходе в раздел «Ассоциация» у нас открывается основная страница jomsocial , там необходимо убрать блок (поскольку авторизация и регистрация у нас происходит из верхнего меню):
Слайдер, что на главных страницах, сейчас, то же сделан через жопу, ибо он должен фоновую и картинку в слайдере менять одновременно и плавно с эффектом fade, а сейчас он фоновую картинку меняет быстро, а в слайдере с эффектом….
Есть косяк в левом нижнем углу, где запись на курсы, иногда съезжают строки, с радиобоксами, в смысле радиобоксы остаются, а текс переносится на следующую строку.
Аватары в правом нижнем углу должны быть миниатюрами от прямоугольных аватаров из профайла пользователя. Как http://www.skippers.ibhost.ru/images/avatar/1.jpg
Их так же должно быть 6 штук, но надо их расположить, чтобы справа они размещались корректно – красиво.
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Чтобы было понятней, лучше посмотреть вложенный файл.
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