Создание шаблона для Joomla 1.5

Есть уже готовый сайт на джумле.

Решили сделать редизайн. Дизайн уже готов. Теперь нужен человек который напишет и установит новый шаблон на существующий сайт.

Желательно успеть написать шаблон в недельный срок с момента выбора исполнителя.

ТЗ сброшу исполнителю.

Превью по ссылке:

http://www.ex.ua/view_storage/717418226542

Возможно, еще немного доработается (замена иконок и т.п.), но верстка будет такой.