Необходимо сверстать 5 страниц для сайта по бронированию отелей. Формы, рейтинги, выпадающие списки списки и т.д. Срок до утра 25 июня (понедельник). Оплата WMU? наличные или Приват24 ...
Поправить верстку
Здравствуйте.
Есть работающий сайт. В Хроме отображается отлично, в ФФ - почти без проблем. В ИЕ расползается.
Верстка смешанная - дивы+таблицы.
Прошу откликнуться тех, кто сможет поправить верстку. Подробности и ссылку на сайт направлю по аське 91961599.
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