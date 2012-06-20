Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок242 просмотра

Нужна верстка страниц, что в архиве http://download.alesko.eu/girl.rar. Там есть страницы начинающиеся на Q это просто одна страница со скроллом.

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение цены и сроков. Заявки без цен и сроков безжалостно удаляются

13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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