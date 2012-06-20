Есть несколько сайтов по тематике салонов красоты! нужно их периодически поправлять и дополнять. Оплата помесячно! Напишите ваши расценки .... сайты все на jooma и modx
Верстка
Нужна верстка страниц, что в архиве http://download.alesko.eu/girl.rar. Там есть страницы начинающиеся на Q это просто одна страница со скроллом.
От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение цены и сроков. Заявки без цен и сроков безжалостно удаляются
Заявки фрилансеров
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