Неободима верстка psd-макета для почтовой рассылки в HTML-формате позволяющий вставлять ссылки, изображения, использовать различные шрифты и гибко настраивать внешний вид сообщений. Нам сказали что это должна быть такая древняя верстка, чтобы в ...
Вёрстка страницы div, jquery.
Нужно сверстать страницу на div, с использованием jquery. (Для всплывающих окон)
Качество превыше всего.
С оплатой нужно будет подождать, как минимум до 29 числа "не исключено что оплата поступит раньше".
Если вас устраивают такие условия, то оставляйте свои заявки.
Обязательно указывайте примерную стоимость и сроки.
Для тех кто хочет узнать по подробнее о мелочах в дизайне пишите в личку.
Спасибо за внимание, с уважением И.Рустам.
Скрин самой странички - http://qwea.ru/index1.html
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