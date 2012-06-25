Вёрстка страницы div, jquery.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки134 просмотра

Нужно сверстать страницу на div, с использованием jquery. (Для всплывающих окон)

Качество превыше всего.

С оплатой нужно будет подождать, как минимум до 29 числа "не исключено что оплата поступит раньше".

Если вас устраивают такие условия, то оставляйте свои заявки.

Обязательно указывайте примерную стоимость и сроки.

Для тех кто хочет узнать по подробнее о мелочах в дизайне пишите в личку.

Спасибо за внимание, с уважением И.Рустам.

Скрин самой странички - http://qwea.ru/index1.html

HTMLjQuery
13 лет назад
Itisk
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

site-service
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Всё прошло гладко, без каких либо проблем. Будем работать дальше. Тем кто ценит качество и время - рекомендую!.
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Заявки фрилансеров

site-service
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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