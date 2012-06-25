Вёрстка страницы div, jquery.

Нужно сверстать страницу на div, с использованием jquery. (Для всплывающих окон)

Качество превыше всего.

С оплатой нужно будет подождать, как минимум до 29 числа "не исключено что оплата поступит раньше".

Если вас устраивают такие условия, то оставляйте свои заявки.

Обязательно указывайте примерную стоимость и сроки.

Для тех кто хочет узнать по подробнее о мелочах в дизайне пишите в личку.

Спасибо за внимание, с уважением И.Рустам.

Скрин самой странички - http://qwea.ru/index1.html