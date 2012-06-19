Сверстать и анимировать иллюстрац. в HTML5+CSS3+JS

К проекту прилагаю картинки, которые требуется анимировать. Все исходники в формате Adobe Photoshop с разбивкой по слоям.

Видимый размер блока 1000 пикселей по ширине. Так как картинки шире видимого блока, то нужно предусмотреть горизонтальное перемещение внутри блока. Например когда наводишь мышку на край картинки она автоматически начинает перемещаться. Перемещение слоев должно идти с разной скоростью чтобы был эффект трехмерности. Здания перемещаются с одной скоростью, а фон сзади с другой .

Предлагаю такой сценарий анимации:

— Бегут облака

— летят птички (если возможно сделать птичек летающих);

— Раз в 10 секунд сменяется ракурс и появляется другой вид дома;

— При наведении курсора мыши поверх ролика появляются мерцающие точки и стрелка за угол (показана на одной из картинок);

— При наведении указателя мыши или при клике на мерцающую точку появляется всплывающая подсказка с информацией о данном магазине;

— При клике на мерцающую стрелку происходит смена ракурса и посетитель сайта видит дом с другой стороны.

— Местами неожиданно появляется и исчезает кошка или пробегает за угол (если возможно сделать);