Изменить пару страниц в Joomla и поля в Virtuemart

Сайт под управлением Joomla 1.5 с установленным магазином Virtuemart 1.19

1.Необходимо отредактировать, добавить, изменить несколько страниц в Joomla

Например - есть старые статьи в новостях - их заменить предоставленными. Нужно будет вытащить картинки по ссылкам.

На главной несколько модулей - в них содержание поменять.

В виртуе - настроить поля при регистрации посетителя. При "натягивании" дизайна пара полей стала "нерезиновыми" и не вмещает всю информацию.

Ну и подобные мелочи.

Работы на несколько часов при нормальной квалификации. Если сотрудничество понравится, то возможен переход на постоянное взаимодействие, так как сейчас ищется вебмастер для проекта.

Оплата яндекс-деньги или Paypal. Принимаю предложения только от тех, у кого есть хотя бы несколько исполненных проектов на weblancer и знает virtuemart и joomla в достаточном объеме.