Изменить пару страниц в Joomla и поля в Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок157 просмотров

Сайт под управлением Joomla 1.5 с установленным магазином Virtuemart 1.19

1.Необходимо отредактировать, добавить, изменить несколько страниц в Joomla

Например - есть старые статьи в новостях - их заменить предоставленными. Нужно будет вытащить картинки по ссылкам.

На главной несколько модулей - в них содержание поменять.

В виртуе - настроить поля при регистрации посетителя. При "натягивании" дизайна пара полей стала "нерезиновыми" и не вмещает всю информацию.

Ну и подобные мелочи.

Работы на несколько часов при нормальной квалификации. Если сотрудничество понравится, то возможен переход на постоянное взаимодействие, так как сейчас ищется вебмастер для проекта.

Оплата яндекс-деньги или Paypal. Принимаю предложения только от тех, у кого есть хотя бы несколько исполненных проектов на weblancer и знает virtuemart и joomla в достаточном объеме.

Joomla
13 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Все отзывы об Андрее правдивые и даже преуменьшают его понимание и умение работать. Восхищен профессионализмом и быстротой работы. Несколько задач, которые я вообще не думал, что удастся решить, он сделал быстро и с глубоким пониманием, как работает CMS Joomla и Virtuemart. Обязательно буду продолжать сотрудничество с Андреем.
Интересный проект с нестандартными задачами. Четко поставленные задачи, моментальная оплата... С удовольствием поработаю еще, если предоставится возможность.

Заявки фрилансеров

ArtLux_Studio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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