Макет в приложении. PSD хорошего качества есть. Кое-что по требованиям к верстке: 1. На сайте будет много js-кода и манипулирования с DOM, так что желательно, чтобы верстка не пускалась в пляс ...
Изменить пару страниц в Joomla и поля в Virtuemart
Сайт под управлением Joomla 1.5 с установленным магазином Virtuemart 1.19
1.Необходимо отредактировать, добавить, изменить несколько страниц в Joomla
Например - есть старые статьи в новостях - их заменить предоставленными. Нужно будет вытащить картинки по ссылкам.
На главной несколько модулей - в них содержание поменять.
В виртуе - настроить поля при регистрации посетителя. При "натягивании" дизайна пара полей стала "нерезиновыми" и не вмещает всю информацию.
Ну и подобные мелочи.
Работы на несколько часов при нормальной квалификации. Если сотрудничество понравится, то возможен переход на постоянное взаимодействие, так как сейчас ищется вебмастер для проекта.
Оплата яндекс-деньги или Paypal. Принимаю предложения только от тех, у кого есть хотя бы несколько исполненных проектов на weblancer и знает virtuemart и joomla в достаточном объеме.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Задача - сверстать сайт по готовому дизайну и натяжка на CMS. Сайт средней сложности, туристической направленности, включает в себя привязку к базам данных (поиск туров) и обратную связь (вопрос ответ). Все подробности при ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо заменить элементы на сайте, исходники элементов и верстки (а не просто копи паст изображений!!) надо повыдергивать из нескольких мест из сети + есть эскиз как всё расположить. Одно из главных условий валидность корректной работы ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется сверстать PSD-макет для сайта-визитки небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования. Верстка нужна для главной + нескольких внутренних страниц. Требования к верстке простые: соответствие стандартам, корректная работа в IE8+, FF3.6+, ...Закрыт13 лет назад
Всего будет 2 страницы: Главная и внутренняя (с элементами главной). 4 кнопки – при наведении – выезжают, профессор и там где розочка – блоки анимированные (завтра будут готовы). Бюджет 1000 ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $170
Нужно сделать верстку + программирование на js. Около 10 макетов.Завершен13 лет назад
Нужно немного переверстать страницу и в разделе со статьями добавить фильтр, который будет фильтровать стати по тематике, которым они принадлежат. За каждой статьей будет закрепляться, к какой тематике она относится. Как будет выглядеть ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $60
Нужна верстка макета группы Скорпионс. 1). Верстка нужна до 10 часов утра 21 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и ...Завершен13 лет назад
- $76
Нужна верстка макетов: Новиков Хор Турецкого Киркоров 1). Верстка нужна до 10 часов утра 21 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у ...Завершен13 лет назад
- $76
Нужна верстка макетов: Лучшие Песни Машина Времени Анна Нетребко 1). Верстка нужна до 10 часов утра 21 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по ...Завершен13 лет назад