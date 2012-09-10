Верстка одного макета

Макет в приложении. PSD хорошего качества есть.

Кое-что по требованиям к верстке:

1. На сайте будет много js-кода и манипулирования с DOM, так что желательно, чтобы верстка не пускалась в пляс при ее разумном изменении скриптами (бывает, сверстают так, что получается та же каринка, только в html - трогать страшно).

2. Область с надписью "Перетяните сюда фото" будет рабочей, и в процессе может быть изменена с помощью переключения шаблона страница ("всплывшее" справа сверху окошко демонстрирует, какие могут быть шаблоны), это нужно учесть при верстке, т.е. не должно быть жестко забито одно серое рабоче поле.

3. Оранжевые рамки - это не просто элемент дизайна, это показатель активного элемента. Т.е. отображать эти рамки нужно с помощью классов, а не hover'а.

4. Синий фон в пункте "Импорт фото" (как и в остальных пунктах этого меню) появляется по событию hover.

5. Логотипы соц. сетей становятся цветными при наведении.

6. В макете помимо окошка с шаблонами есть окошко с политрой - они должны открываться при нажатии на соответствующие кнопки.

7. Скролл внизу страницы - на ваше усмотрение. Их много, лучше тот, что попроще и полегче - самим будет проще темизировать под нарисованный в макете.

8. На макете показан основной экран, он имеет фиксированную ширину и высоту, и все, что за пределами (на широкоформатных) - это будет продолжение фона.

Если что-то описал непонятно (или забыл описать) - спрашивайте. Особенно про "очевидные" вещи.