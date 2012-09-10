Верстка одного макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок262 просмотра

Макет в приложении. PSD хорошего качества есть.

Кое-что по требованиям к верстке:

1. На сайте будет много js-кода и манипулирования с DOM, так что желательно, чтобы верстка не пускалась в пляс при ее разумном изменении скриптами (бывает, сверстают так, что получается та же каринка, только в html - трогать страшно).

2. Область с надписью "Перетяните сюда фото" будет рабочей, и в процессе может быть изменена с помощью переключения шаблона страница ("всплывшее" справа сверху окошко демонстрирует, какие могут быть шаблоны), это нужно учесть при верстке, т.е. не должно быть жестко забито одно серое рабоче поле.

3. Оранжевые рамки - это не просто элемент дизайна, это показатель активного элемента. Т.е. отображать эти рамки нужно с помощью классов, а не hover'а.

4. Синий фон в пункте "Импорт фото" (как и в остальных пунктах этого меню) появляется по событию hover.

5. Логотипы соц. сетей становятся цветными при наведении.

6. В макете помимо окошка с шаблонами есть окошко с политрой - они должны открываться при нажатии на соответствующие кнопки.

7. Скролл внизу страницы - на ваше усмотрение. Их много, лучше тот, что попроще и полегче - самим будет проще темизировать под нарисованный в макете.

8. На макете показан основной экран, он имеет фиксированную ширину и высоту, и все, что за пределами (на широкоформатных) - это будет продолжение фона.

Если что-то описал непонятно (или забыл описать) - спрашивайте. Особенно про "очевидные" вещи.

HTMLJavaScript
13 лет назад
neadekvat
Виталий 
29 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Анатолий выполнил верстку по макету без нареканий. К сожалению, с моей стороны была задержка по срокам оплаты - ситуация исключительная для меня. Но Анатолий вошел в положение, не стал истерить, делать отрицательные отзывы и пр. Соответственно, в первую очередь рекомендую его как адекватного человека. Толя, еще раз извини за такую задержку.
Все прошло отлично. Рекоммендую.

Заявки фрилансеров

Rezpektor
Анатолий 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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