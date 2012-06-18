Преобразование из word в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок206 просмотров

Нужно преобразовать doc в html. Результат - минимум тегов.

Примеры оригинала и выходящего файла прикрепляю.

HTML
13 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
13 лет назад
$115
1 день

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
13 лет назад

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