Здравствуйте, фрилансеры. Я дизайнер и хочу создать своё портфолио отдельным ресурсом. В наличии исходник одной страницы в формате PSD (как определюсь с исполнителем быстро сделаю остальные страницы), ищу программиста который сможет из ...
Кроссбраузерность
Настроить кроссбраузерность вот этого сайта...
Ваши условия, пож-та, и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Сверстать меню для фб и вк. psd'шники есть и для того и для другого срочность - высокая!Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать макет на Joomla 1.5 Пример макета в приложении. Сайт работает на Joomla 1.5, если сможете обновить до последней версии без потери урлов - только лучше, готовы за это заплатить ...Закрыт13 лет назад
- $40
Нужна верстка макета Валерия Леонтьева 1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти ...Завершен13 лет назад
- $40
Нужна верстка макета Стинга. 1). Верстка нужна до 16 часов 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Нужно натянуть диз (в псд) на dle!Закрыт13 лет назад
На сайте www.personagav.ru 1) Вставить банер рядом, с предыдущим, при нажатии на него переходим на раздел, где видим 2 фототки (баннер и 2 фотки вышлем) 2) Разместить текст с картинками на ...Завершен13 лет назад
Надо сверстать сайт на joomla 1.5 или 2.5 - картинка главной в приложении. Шапки - слайдшоу (три картинки), интерактивная карта, и все вроде как обычно. (сама картинка изменена, по требованию дизайнера). ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Верстка 9 страниц интернет магазина, резиновая с соблюдением всех стандартов. Пример главной в приложении.Закрыт13 лет назад
- $60
Нужна верстка макета Ленни Кравица. 1). Верстка нужна до утра 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не ...Завершен13 лет назад