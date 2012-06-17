На сайте www.personagav.ru 1) Вставить банер рядом, с предыдущим, при нажатии на него переходим на раздел, где видим 2 фототки (баннер и 2 фотки вышлем) 2) Разместить текст с картинками на ...
Натянуть диз на dle
Здравствуйте!
Нужно натянуть диз (в псд) на dle!
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