Сверстать сайт на joomla 1.5 или 2.5

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Закрыт22 заявки171 просмотр

Надо сверстать сайт на joomla 1.5 или 2.5 - картинка главной в приложении.

Шапки - слайдшоу (три картинки),

интерактивная карта, и все вроде как обычно.

(сама картинка изменена, по требованию дизайнера).

Если есть вопросы - пишите.

Моя электронка: [email protected]

Joomla
13 лет назад
webstudia43
Геннадий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров