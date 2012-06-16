Верстка интернет-магазина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок246 просмотров

Верстка 9 страниц интернет магазина, резиновая с соблюдением всех стандартов. Пример главной в приложении.

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
Не сделал. Через 2 дня отказался, проделанную работу за это время не показал. А она должна была быть.

Заявки фрилансеров

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад