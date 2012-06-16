Нужна верстка макета Ленни Кравица. 1). Верстка нужна до утра 19 июня. 2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись — можно и эти не ...
Верстка интернет-магазина
Верстка 9 страниц интернет магазина, резиновая с соблюдением всех стандартов. Пример главной в приложении.
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