Верстка сайтов-визиток и интегрирование в Hostcms

Добрый день.

Нужна верстка и встраивание двух сайтов-визиток в hostcms.

Дизайн 1 страница на каждый сайт. Все разделы статичные текстовые.

Макеты дизайна прикреплены. Исходники предоставлю.

Реквизиты доступа к хостингу предоставлю.

Контентом наполним сами.

Один из сайтов нужно будет сделать в двух копиях англоязычная и русскоязычная версии.

От Вас сверстать, встроить в hostcms, поставить на хостинг используя бесплатную версию hostcms.

Победит исполнитель с минимальной ценой, сроками и желательно имеющий опыт.