Верстка сайтов-визиток и интегрирование в Hostcms

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки197 просмотров

Добрый день.

Нужна верстка и встраивание двух сайтов-визиток в hostcms.

Дизайн 1 страница на каждый сайт. Все разделы статичные текстовые.

Макеты дизайна прикреплены. Исходники предоставлю.

Реквизиты доступа к хостингу предоставлю.

Контентом наполним сами.

Один из сайтов нужно будет сделать в двух копиях англоязычная и русскоязычная версии.

От Вас сверстать, встроить в hostcms, поставить на хостинг используя бесплатную версию hostcms.

Победит исполнитель с минимальной ценой, сроками и желательно имеющий опыт.

13 лет назад
suraviku
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$35
1 день
Выполнил проект в срок без задержек. Все замечания оперативно устранил. Отличный грамотный исполнитель. Рекомендую.
Вячеслав - очень положительный заказчик. Моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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