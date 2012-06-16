Верстка под joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок299 просмотров

здравствуйте, есть макет с дизайном нужно натянуть на joomla, сделать каталог на joomshoping - http://www.maxx-marketing.online.de/joomla-shop/en/shop/cars/convertible.html -как здесь вот

оплата по факту - показуете у себя на хостинге -я оплачиваю и переносите нам на хостинг - предлагайте цены, нужно сделать до понедельника максимальный строк!

Joomla
13 лет назад
kalensckaja
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подключение платежной системы + мелкие доработки

    Требуется: 1) подключить сайт к платежной системе sprypay.ru с небольшим изменением интерфейса; 2) форму социальных систем и подключить ее; 3)форму обратной связи; 4)сверстать галлерею, как на сайте http://folioflip.foliothemes.com/ 5)авторизация пользователя ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна "резиновая" верстка html5 и css3.

    Необходима грамотная "резиновая" верстка с применением стандартов html5 и css3. Кроссбраузерность, валидность. Всю верстку и стилизацию вынести в css. css хорошо откомментировать. Принимать во внимание мои пожелания на заключительном этапе проекта. На макете приведена ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать резинку + разную мелочевку

    Суть: Есть макет сайта, ознакомиться можете http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/35180.html Задача: покопаться в коде, сделать из него резинку, и увеличить окно просмотра работ в портфолио. Вот в принципе и все) мелочь, но я к ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать HTML-макеты

    Исходник для верстки немного специфический. Имеется комплект макетов, срипанных с одного сайта. Всего 4 шт: страница товара, раздела, главная страница и страница корзины. Задача заключается в том, чтобы переверстать ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обновление шаблона PrestaShop

    Шаблон ПрестаШоп, необходимо выполнить следующее: 1. Обновить шаблон для работы с новой престой 1.5 (Шаблон для 1.4), добавить все новые возможности реализованные в версии 1.5, опыт обновления шаблонов Престы приветствуется 2. Обновить JQuery ...

    jQueryPrestaShop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка простого макета.

    $20

    Нужно сверстать очень простой макетик, исходник в *.psd. Кроссбраузерно, валидно на сколько это возможно. Изображение макета прикрепляю макета прикрепляю. От вас цена/сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад