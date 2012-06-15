Обновление шаблона PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки111 просмотров

Шаблон ПрестаШоп, необходимо выполнить следующее:

1. Обновить шаблон для работы с новой престой 1.5 (Шаблон для 1.4), добавить все новые возможности реализованные в версии 1.5, опыт обновления шаблонов Престы приветствуется

2. Обновить JQuery до новой версии (сейчас 1.4.4)

3. В шаблоне интегрирован ColorBox для вывода нескольких нтмл страниц, заменить его на thickbox

Рассматриваются заявки только с ценами, если для указания цены нужны доп данные - велкам в ICQ

jQueryPrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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