Сверстать шапку и поправить шаблон

Сайт www.mamyk.ru на bitrix 11.5

Нужно:

1) Сверстать шапку как на сайте old.mamyk.ru(psd файл прилагается)

2) в шапку слева вместо телефона добавить авторизацию(как в яндексе) (компонента входа через соцсеть прилагается) и поиск

3) Изменить цвета фона и остальных деталей в светло зеленых и золотых тонах, внутри блоков белый (или полутона)

4) снизу там где QR код добавить закладки в соц сети и кнопку контакты как на сайте http://www.1c-bitrix.ru/