Сверстать шапку и поправить шаблон

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Завершен2 заявки125 просмотров

Сайт www.mamyk.ru на bitrix 11.5

Нужно:

1) Сверстать шапку как на сайте old.mamyk.ru(psd файл прилагается)

2) в шапку слева вместо телефона добавить авторизацию(как в яндексе) (компонента входа через соцсеть прилагается) и поиск

3) Изменить цвета фона и остальных деталей в светло зеленых и золотых тонах, внутри блоков белый (или полутона)

4) снизу там где QR код добавить закладки в соц сети и кнопку контакты как на сайте http://www.1c-bitrix.ru/

13 лет назад
iborn
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Все сделал очень быстро и качественно Не много людей которые так хорошо разбираются в битриксе Спасибо
Приятно работать с хорошим человеком. Олег точно знает, что хочет получить, поэтому поставленные им задачи выполняются достаточно быстро. Спасибо!

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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