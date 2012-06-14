Написать модуль для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки127 просмотров

Требуется грамотный программист для написание модуля на ДЛЕ и доработки некоторых деталей. Если понравится итог, будем работать постоянно.

В заявке, пожалуйста, указывайте icq или skype.

DLE
13 лет назад
ArtOwl
40 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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