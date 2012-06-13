Внести правки на существующем сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок143 просмотра

Есть список правок, которые необходимо внести на сайт (где-то что-то разъехалось, кое-что выровнять и т.д.). Сайт на битриксе. Нужен специалист, который уверен в своих силах.

13 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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