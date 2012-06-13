Необходимо сверстать дизайн сайта под joomla ТЗ в файле В кратце - найти подходящий шаблон и добавить 2 картинки в шапке, сделать меню с иконками, баннер для акции
Внести правки на существующем сайте
Есть список правок, которые необходимо внести на сайт (где-то что-то разъехалось, кое-что выровнять и т.д.). Сайт на битриксе. Нужен специалист, который уверен в своих силах.
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