Вывести описание на галерее

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки105 просмотров

в приложении все подробно описал даже со скриншотами. задача простая вывести текст описание на галерею. сайт стоит на Made Simple 1.6.5 "Poya"

13 лет назад
rizkzoone
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично все выполнил! + выполнил несколько моментов возникших во время работы. Советую как опытного специалиста!"

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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