Нужна верстка и интеграция в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок212 просмотров

Нужна качественная верстка на смену старому сайту www.kurort-adler.ru и интеграция в wordpress.

Соблюдение всех правил Seo обязательно!

Просьба писать в скайп, а не здесь, так как на сайте бываю редко.

Skype xx2261

WordPress
13 лет назад
panda2013
Лери 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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