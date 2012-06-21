PHP-скрипт встроить в страничку.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок232 просмотра

Есть PHP-скрипт (кода примерно на страницу), по логике он принимает данные вводимые пользователем из двух полей ввода, обрабатывает их определенным образом и должен выводить ответ на страничку.

Нужно в существующую страничку сайта (движка нет никакого, самописный) встроить эти два поля ввода, кнопочку-отправку данных а также организовать вывод ответных сообщения от скрипта.

Подробности для ознакомления вышлю на ваш e-mail, оставляйте e-mail свой сразу, если в контактах нет или в личные сообщения кидайте.

Оплата WebMoney.

PHP
13 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Доделал мне скрипт и встройку его в страничку, чего другие исполнители не смогли сделать качественно. Слава тебе осподи. Так что все OK.
Спасибо за отзыв, и за своевременную связь, и за оплату.

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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