PHP-скрипт встроить в страничку.

Есть PHP-скрипт (кода примерно на страницу), по логике он принимает данные вводимые пользователем из двух полей ввода, обрабатывает их определенным образом и должен выводить ответ на страничку.

Нужно в существующую страничку сайта (движка нет никакого, самописный) встроить эти два поля ввода, кнопочку-отправку данных а также организовать вывод ответных сообщения от скрипта.

Подробности для ознакомления вышлю на ваш e-mail, оставляйте e-mail свой сразу, если в контактах нет или в личные сообщения кидайте.

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