нужна верстка макетов на cms Joomla. уровень сложности средний. кандидатам скину макеты. оставляйте свои контакты
PHP-скрипт встроить в страничку.
Есть PHP-скрипт (кода примерно на страницу), по логике он принимает данные вводимые пользователем из двух полей ввода, обрабатывает их определенным образом и должен выводить ответ на страничку.
Нужно в существующую страничку сайта (движка нет никакого, самописный) встроить эти два поля ввода, кнопочку-отправку данных а также организовать вывод ответных сообщения от скрипта.
Подробности для ознакомления вышлю на ваш e-mail, оставляйте e-mail свой сразу, если в контактах нет или в личные сообщения кидайте.
Оплата WebMoney.
Выбранный исполнитель
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