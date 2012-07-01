Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки338 просмотров

думаю макет понятный, разве что диалоговые окошки "Почему у березы.." можно сделать одной цельной картинкой и наложить текст.

13 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад
$35
1 день
Результатом доволен. За окошки отдельное спасибо (то, что они тянутся).
отличный заказчик, Приятно было с ним работать, своевременная оплата

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evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад

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