Верстка и внедрение дизайна на CMS Bitrix

Всем доброго времени суток.

Необходимо сверстать и натянуть дизайн на сайт www.sundacha.ru

Сделан на Битрикс. Лицензия, если важно.

Это сайт коттеджного поселка.

В приложении даю архив с картинками страничек.

Так все есть конечно в PSD.

Там будет нужно немного программинга на Ajax.

Сделать небольшой фильтр по площади дома.

Может есть готовые решения..

Предыдущий фрилансер сверстал, стал натягивать и пропал на неделю почти.

Необходимо заевршить. Есть бекап старого сайта со всеми макетами коттеджей.