Верстка и внедрение дизайна на CMS Bitrix

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок210 просмотров

Всем доброго времени суток.

Необходимо сверстать и натянуть дизайн на сайт www.sundacha.ru

Сделан на Битрикс. Лицензия, если важно.

Это сайт коттеджного поселка.

В приложении даю архив с картинками страничек.

Так все есть конечно в PSD.

Там будет нужно немного программинга на Ajax.

Сделать небольшой фильтр по площади дома.

Может есть готовые решения..

Предыдущий фрилансер сверстал, стал натягивать и пропал на неделю почти.

Необходимо заевршить. Есть бекап старого сайта со всеми макетами коттеджей.

AJAX
13 лет назад
OxyDD
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kosmos_UH
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
13 лет назад
$300
4 дня
Отличный специалист! Выполняет все в срок и очень хорошо. Всегда на связи, не пропадает. Очень мне помог! Буду обязательно работать в дальнейшем и очень рекомендую всем остальным!
Только положительные впечатления о работе с Павлом: знает, чего хочет, и может это доступно изложить; с оплатой все хорошо; при возникновении подводных камней в работе идет навстречу и нормально относится к увеличению бюджета. Спасибо за работу! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

kosmos_UH
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
13 лет назад

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