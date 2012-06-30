Требуется создать 10 страниц из скриншотов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок248 просмотров

Есть вот такой сайт http://short-url.ru/u980 , нужно с него сделать скриншоты некоторых элементов и сделать вот такой сайт http://short-url.ru/a02q

Для начала требуется сделать около 10 таких сайтов.

Код должен быть уникальный для каждого сайта.

Все должны элементы располагаться по разному, но что бы выглядело нормально.

Работа простая и не сложная, можно заниматься в свободное от основной работы.

Профессионалам такая работа не интересна, ищутся новички или люди у кого есть свободное время.

Плачу по 50$ за 10 штук.

13 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$50
1 день
Справился с поставленной задачей. Спасибо!
Отличный заказчик, легко в общении, своевременная оплата. Спасибо за работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад

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