Требуется создать 10 страниц из скриншотов.

Есть вот такой сайт http://short-url.ru/u980 , нужно с него сделать скриншоты некоторых элементов и сделать вот такой сайт http://short-url.ru/a02q

Для начала требуется сделать около 10 таких сайтов.

Код должен быть уникальный для каждого сайта.

Все должны элементы располагаться по разному, но что бы выглядело нормально.

Работа простая и не сложная, можно заниматься в свободное от основной работы.

Профессионалам такая работа не интересна, ищутся новички или люди у кого есть свободное время.

Плачу по 50$ за 10 штук.