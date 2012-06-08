Оптимизация верстки под IPad

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка140 просмотров

http://torex-door.ru/

http://www.forpost-msc.ru/

Необходимо добиться корректного отображения сайтов на IPad.

Указывайте, пожалуйста, в предложении срок, цену,ссылки на примеры аналогичных или похожих работ.

13 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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