Редизайн cайта Димы Билана (перевод в PSD-формат).

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки233 просмотра

Имеется только отрисованный дизайн в формате PNG.

Просьба перевести его в полноценный PSD-макет.

Если необходимо изменить подложку или графику, то подбирайте наиболее близкие к оригиналу графические решения.

13 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andreys2
Андрей 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Когда нужно было сделать редизайн с PNG на PSD, Андрей согласился в короткие сроки, png отрисовал в psd за несколько часов, так еще и верстку оперативно сделал, это универсальный специалист, рекомендую его и Вам.
Присоединяюсь к мнению до меня, оставивших посты фрилансеров. Немногословен, все по делу, рассчитывается как положено.

Заявки фрилансеров

andreys2
Андрей 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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