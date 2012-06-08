Верстка макета PSD

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок421 просмотр

Верстка и внедрение в CMS. По функционалу: фильтрация с выбором версии продукта и ОС, платной или бесплатной продукции, информеры топов и постдоработки по договоренности после сдачи первичной версии сайта

13 лет назад
israkaif
Юрочкин 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$100
3 дня
typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$80
4 дня
webjuni0r
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$65
3 дня
Исполнитель взял предоплату и пропал! Развод! Хотя на Биржу сегодня и вчера заходил с этого аккаунта, наверное еще кого то" юзает"

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
webjuni0r
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад