Вставить лого в шаблон для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок139 просмотров

Добрый день.

Требуется вставить лого в любой из подходящих для него шаблонов joomla 1.7 и установить шаблон на сайт.

http://buket-32.ru/

Joomla
13 лет назад
Style2Out
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Существует дизайн в графическом виде. Надо из него сделать дизайн на существующем сайте (джумла)

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить отображение слайдера и категорий

    $50

    Сейчас в слайдере отображается лишний слайд и не видна навигация. Лишний слайд нужно убрать и поднять стрелки с текстом для навигации. Список категорий отображается с картинками - картинки и текст должны быть выровнены по ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка магазина Joomla + VM

    Есть новый дизайн для магазина. нужно его отверстать на сайт. Joomla 1.5, virtuemart 1.1.4 сверстать полученные страницы используя div, минимальное количество файлов стилей., а так же сделать страницу подобную этой http://http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/features/typography ...

    AndroidJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать 6 страниц из PSD

    6 страниц из аттачмента надо бы превратить в html, которые будут одинаково выглядеть в IE7+, FF10+, Chrome, Safari. В левом меню верхний пункт Settings должен быть выпадающим. Все графики-диаграммы можно оставлять просто картинками. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать разметку текста html кодом

    $50

    Сделать разметку текста html кодом + добавить к ними пару картинок (Код был сделан DIVaми). Сайт резиновый. На картинке слева - как оно есть, справа - как сделать надо и так 9 страниц.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка страниц под Drupal

    Нужно верстать страницы под движок Друпал 7. Только для тех, у кого есть хороший опыт работы под этот движок. Нужно знать что такое семантическая верстка и быть в курсе новинок в верстке. ориентирование ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад