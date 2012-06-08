Исправить несколько недочетов CSS (Wordpress)

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Завершен5 заявок146 просмотров

Сайт f-journal.ru

Движок - wordpress

При оформлении статей в редакторе и на выходе есть кое-какие несоответствия.

Нужно:

1. Сделать возможным подчеркивание в абзацах, списках и тегах h2-h6. В редакторе можно подчеркивать, но при просмотре страницы слово которое подчеркивается уходит в другой ряд.

2. Сделать возможным вставки изображения по середине страницы. Если выровнить в редакторе по середине - в итоге картинка все ровно слева.

3. Сделать возможным выбрать любой цвет для текста. Если сделать слово в тексте к примеру красного цвета - то это слово уходит в другой ряд как и при подчеркивании.

Скорее всего все это настраивается в файле css.

Жду предложения по цене и срокам исполнения.

Спасибо.

CSSWordPress
13 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо Сергею за хорошую работу. Все было сделано отлично с учетом всех пожеланий и раньше срока.
Анатолий все быстро объяснил, проверил результаты, подкорректировал и также быстро оплатил. Одно удовольствие работать с таким заказчиком. Спасибо, Анатолий!

Заявки фрилансеров

pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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