Нужно верстать страницы под движок Друпал 7. Только для тех, у кого есть хороший опыт работы под этот движок. Нужно знать что такое семантическая верстка и быть в курсе новинок в верстке. ориентирование ...
Исправить несколько недочетов CSS (Wordpress)
Сайт f-journal.ru
Движок - wordpress
При оформлении статей в редакторе и на выходе есть кое-какие несоответствия.
Нужно:
1. Сделать возможным подчеркивание в абзацах, списках и тегах h2-h6. В редакторе можно подчеркивать, но при просмотре страницы слово которое подчеркивается уходит в другой ряд.
2. Сделать возможным вставки изображения по середине страницы. Если выровнить в редакторе по середине - в итоге картинка все ровно слева.
3. Сделать возможным выбрать любой цвет для текста. Если сделать слово в тексте к примеру красного цвета - то это слово уходит в другой ряд как и при подчеркивании.
Скорее всего все это настраивается в файле css.
Жду предложения по цене и срокам исполнения.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо исправить 2 ошибки в верстке, которые проявляюся в Ipad. Нужно знание java script.HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать около 20 страниц (~4-5 шаблонов). Исходники в *.psd Верстка интересная/сложная. Несколько слоев, модальные окна, много динамики для различных ajax-событий, горизонтальная прокрутка нескольких кадров на главной, реакция на события. ...Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Есть форма из 4 text элементов и 1 hidden. Необходимо посчитать вводные данные по простейшей формуле. В этой же формуле необходимо посчитать разницу между двумя датами. ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо внести мелкие корректировки на 2-х доменах 1. на сайте https://katarsismsk.ru/ 1)поменять место проведения тренинга(почти в самом конце текста) на Тренинговый зал ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Есть готовые макеты дизайна - порядка 10 страниц (2 основных шаблона). Их необходимо сверстать и интегрировать в Битрикс. Макеты готов отправить по email заинтересовавшимся. Тематика - агентство недвижимости с ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
инетрнет-магазин на движке shopcms vip версия шаблон резиновый. 3 столбца блоков для вывода. требуется кросс-браузерная верстка. сделать блок с данными о товаре статическим (ширина), количество товаров в центральном блоке зависимо от разрешения экрана. автозаполнение ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Имеется сайт http://a-n.zangerlf.com/catalog/portfolio При клике на фото появляется всплывающее окно. При открытии на ipad Если пролистать страницу вниз и потом нажать на фото - всплывающее окно появится вверху ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! В приложении файл. Нужно его сверстать 1 в 1. cufon psd есть. Задача простая. предпочтение меньшей цене. И скорости.Завершен13 лет назад