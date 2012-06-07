Внести изменения на сайт, поставить счетчики

Здравствуйте!

Необходимо внести мелкие корректировки на 2-х доменах

1. на сайте https://katarsismsk.ru/

1)поменять место проведения тренинга(почти в самом конце текста) на

Тренинговый зал центра «Открытый Мир». Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, д. 18. Проезд: м. «Тульская», вход со стороны улицы Даниловский Вал, 2-й этаж, направо, зал №2 (желтый)

После текста – схема проезда.

(Схема проезда в прикрепленном файле)

2) Поменять надпись(в самом конце перед формой оплаты):

Да! Я хочу принять участие в тренинге «Катарсис. Уникальная методика избавления от стресса и напряжения в теле»!

Зарегистрироваться на тренинг можно еще:

Сожалеем, регистрация на тренинг закончена!

Убрать "Сожалеем..." Оставить надпись :

Да! Я хочу принять участие в тренинге «Катарсис. Уникальная методика избавления от стресса и напряжения в теле»!

Зарегистрироваться на тренинг:

3) Вставить еще видео-отзывы

http://www.youtube.com/watch?v=YN3uJYFCX4k

http://www.youtube.com/watch?v=VdGAz46uXdQ&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=W1tu6xfmhSc&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=dlCxmbZ6EN0

4) В начале текста, после фото и описания самого тренера вставить текст и видео:

Видео, после просмотра которого 99% зрителей тоже хотят уметь ЭТО делать:

http://www.youtube.com/watch?v=XLAfJwyTxe8&feature=relmfu

Это была лишь небольшая видимая часть того, что умеет и чему может научить Николай. Человек с этими потрясающими способностями и есть Ваш будущий тренер.

5) Поставить Яндекс Метрику

2. Для сайта http://katarsis2.ru/

1) Поменять дату на 15 июня в 19.00 в центре Москвы

Поменять форму регистрации на другой аккаунт в smartresponder.ru на рассылку:

Тренинги и бесплатные материалы в области здоровья, успешности и жизн...

2) На сайте http://katarsis2.ru/ сделать внутреннюю страничку(/1) такую же, как на главной (страничка сбора подписчиков) с формой подписки на рассылку на смартреспондере:

Тренинги и бесплатные материалы в области здоровья, успешности и жизн...

3) Внести изменения в текст

4) Поставить Яндекс Метрику

Жду ваши предложения по цене и срокам.