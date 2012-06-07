Наверстать сайт, макеты в формате photoshop, движок можно использовать wordpress или джумла.
Внести изменения на сайт, поставить счетчики
Здравствуйте!
Необходимо внести мелкие корректировки на 2-х доменах
1. на сайте https://katarsismsk.ru/
1)поменять место проведения тренинга(почти в самом конце текста) на
Тренинговый зал центра «Открытый Мир». Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, д. 18. Проезд: м. «Тульская», вход со стороны улицы Даниловский Вал, 2-й этаж, направо, зал №2 (желтый)
После текста – схема проезда.
(Схема проезда в прикрепленном файле)
2) Поменять надпись(в самом конце перед формой оплаты):
Да! Я хочу принять участие в тренинге «Катарсис. Уникальная методика избавления от стресса и напряжения в теле»!
Зарегистрироваться на тренинг можно еще:
Сожалеем, регистрация на тренинг закончена!
Убрать "Сожалеем..." Оставить надпись :
Да! Я хочу принять участие в тренинге «Катарсис. Уникальная методика избавления от стресса и напряжения в теле»!
Зарегистрироваться на тренинг:
3) Вставить еще видео-отзывы
http://www.youtube.com/watch?v=YN3uJYFCX4k
http://www.youtube.com/watch?v=VdGAz46uXdQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=W1tu6xfmhSc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=dlCxmbZ6EN0
4) В начале текста, после фото и описания самого тренера вставить текст и видео:
Видео, после просмотра которого 99% зрителей тоже хотят уметь ЭТО делать:
http://www.youtube.com/watch?v=XLAfJwyTxe8&feature=relmfu
Это была лишь небольшая видимая часть того, что умеет и чему может научить Николай. Человек с этими потрясающими способностями и есть Ваш будущий тренер.
5) Поставить Яндекс Метрику
2. Для сайта http://katarsis2.ru/
1) Поменять дату на 15 июня в 19.00 в центре Москвы
Поменять форму регистрации на другой аккаунт в smartresponder.ru на рассылку:
Тренинги и бесплатные материалы в области здоровья, успешности и жизн...
2) На сайте http://katarsis2.ru/ сделать внутреннюю страничку(/1) такую же, как на главной (страничка сбора подписчиков) с формой подписки на рассылку на смартреспондере:
Тренинги и бесплатные материалы в области здоровья, успешности и жизн...
3) Внести изменения в текст
4) Поставить Яндекс Метрику
Жду ваши предложения по цене и срокам.
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