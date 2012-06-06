Требуется верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок240 просмотров

Требуется качественная блочная верстка макетов. Кроссбраузерно, IE7+, FF10+, Chrome, Safari, Opera

Оставляйте заявки, только если реально свободны, работа достаточно срочная.

Для блока "Что из этого получается" будет специальный Jquery плагин, по умолчанию картинки будут выводиться просто табличкой.

Указывайте пожалуйста цены и сроки.

jQuery
13 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров