Натянуть дизайн .psd на движок DLE с модулем

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  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки178 просмотров

Есть все странички дизайна в файлах .psd

Необходимо натянуть дизайн на движок DLE к которому так же прикручен сторонний самописный модуль ака личный кабинет.

Все шаблоны .tpl для страниц самописного модуля имеются.

Жду Ваших заявок.

DLE
13 лет назад
Pcho1
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

boxbow
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
Работа выполнена на отлично. Была небольшая задержка со сроками и некоторое непонимание поставленных задач. В конечном итоге пришли к понимаю и успешно завершили начатый проект. Рекомендую.
Конкретное, четкое тз. Всегда на связи. Со стороны Виталия не было замечено промедления с оплатой, т.к. он пунктуальный и надежный человек. Оставил очень хорошее впечатление.

Заявки фрилансеров

boxbow
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад