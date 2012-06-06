Внести изменения в сайт на самописной cms

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок135 просмотров

Изменения не критичные, работы на полчаса – код под zend однако, админка имеется.

13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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