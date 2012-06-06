Есть дизайн в формате PSD необходимо сделать верстку и посадить на СМС Drupal
Сверстать дизайн под webasyst
Нужно сверстать дизайн под webasyst, дизайн скопировать у заграничного сайта - от него нужен только дизайн, полную копию,т.е. максимально что бы был похож и все.
Так же прикрепил скрин сайта для примера.
Жду предложений!
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