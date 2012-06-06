Сверстать дизайн под webasyst

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки112 просмотров

Нужно сверстать дизайн под webasyst, дизайн скопировать у заграничного сайта - от него нужен только дизайн, полную копию,т.е. максимально что бы был похож и все.

Так же прикрепил скрин сайта для примера.

Жду предложений!

Webasyst
13 лет назад
irondru
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров