Верстка простого шаблона под Джумла 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка164 просмотра

Требуется сверстать не сложный не "резиновый" шаблон сайта под Джумлу 1.5.

В наличии PSD файл со всеми элементами и общим дизайном.

По срокам - желательно за пару дней сделать.

Joomla
13 лет назад
Varnish
Игорь 
63 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
В нужные сроки сделал то что было необходимо. Приятно было работать.
Четкая постановка задачь, бысторое реагирование на вопросы. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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