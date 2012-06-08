Поправить шапку и стиль формы.

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Завершен3 заявки126 просмотров

ТЗ в приложенной файле.

Доступов не даю - просто скачиваете страничку, css-ки. Правите и либо высылаете мне почтой, либо выкладываете страничку на своём домене.

Работа не сложная, но срочная, выберу заявку с минимальной ценой, либо первую с адекватной ценой.

CSS
13 лет назад
yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$5
1 день
Оперативно работает и ответственно подходит к делу. Рекомендую!
Адекватный заказчик, с ним легко общаться и работать! +

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад