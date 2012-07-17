Верстка дизайна и посадка на СМS Друпал

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок221 просмотр

Есть дизайн в формате PSD необходимо сделать верстку и посадить на СМС Drupal

Drupal
11 лет назад
gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$200
1 день
Полностью справился с задачей, выполнил все требования по ТЗ
Все отлично. Приятно иметь с такими дело.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад