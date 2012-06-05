Поправить шаблон Dle

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок135 просмотров

Адаптировать шаблон шаблон 9.0 под версию 9.5

DLE
13 лет назад
maluken
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка PSD на Opencart

    $100

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Итак требуется на самую последнюю версию Opencart v1.5.3.1 сверстать дизайн и натянуть, макет сайта, который находится в PSD. Интернет магазин будет без флеш, но должны работать все ...

    CSSHTMLjQueryOpencartPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка верстки веб-сайта

    Нужно доверстывать некоторые страницы из ПСД, править баги на текущих. Сайт http://liftshop.smartdesign.by/ От вас цена версти дополнительной страницы, ссылка на 2-3 проекта, время по москве когда вы на связи. ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать PSD в шаблон. DLE

    $50

    Необходимо сверстать в готовый шаблон. Сам PSD несложный. Срок - пару дней, не больше, если не чувствуете уверенности - лучше не пишите. Цена 20 wmz или wmr по курсу.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать и сверстать по аналогу

    $100

    Требуется полный клон другого нашего сайта, но для другой аудитории, поэтому в другой цветовой тематике. Необходимо прямо перерисовать карту спрайтов и подправить верстку где потребуется. Поэтому нужен универсал. Подробнее ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон

    $50

    Сверстать шаблон сайта. Срочно. Оплата по факту. Главное меню (горизонтальное). При наведении на кнопку сверху появляется желтый прямоугольник с описанием ссылки. Стиль самое кнопки тоже меняется. Левое меню - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад