Помощь в кроссбраузерной вёрстке.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки205 просмотров

Описание в приложенном файле.

Требуется опытный верстальщик (+скрипты), способный поправить чужие косяки.

Доступов от сайта не даю - исполнитель скачивает нужные файлы (html, js, css) и вносит правки в них.

В результате хочу получить набор файлов с кроссбраузерной вёрсткой. (изменения на сайт внесу уже сам).

Прошу обратить внимание, что задание не простое, потому прошу "студентов" не беспокоиться - зря потратим время.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$50
3 дня
Ответственный исполнитель, профессионально подходит к делу, даже трудному и не стандартному, коим был мой проект. Была небольшая задержка по срокам, но тут скорее из-за сложности задания.
Адекватный заказчик, было не простое задание но заказчик точно сформулировал поставленные цели и был постоянно на связи для информирования его о ходе выполнения работы. Если будет возможность буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад