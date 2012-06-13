Помощь в кроссбраузерной вёрстке.

Описание в приложенном файле.

Требуется опытный верстальщик (+скрипты), способный поправить чужие косяки.

Доступов от сайта не даю - исполнитель скачивает нужные файлы (html, js, css) и вносит правки в них.

В результате хочу получить набор файлов с кроссбраузерной вёрсткой. (изменения на сайт внесу уже сам).

Прошу обратить внимание, что задание не простое, потому прошу "студентов" не беспокоиться - зря потратим время.