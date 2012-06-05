Сверстать тему под Wordpress, настроить плагины

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок120 просмотров

Здравствуйте.

Нужно создать тему под Wordpress, настроить нужные плагины.

Примеры макета в приложении.

Пишите стоимость и сроки.

WordPress
13 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров