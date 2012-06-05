Есть дизайн в формате PSD необходимо сделать верстку и посадить на СМС Drupal
Сверстать тему под Wordpress, настроить плагины
Здравствуйте.
Нужно создать тему под Wordpress, настроить нужные плагины.
Примеры макета в приложении.
Пишите стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Адаптировать шаблон шаблон 9.0 под версию 9.5HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно создать двухъязычный корпоративный сайт по готовому дизайну(PSD). HTML+JavaScript+Django Язык нужно подвязать к гео-модулю контакт gtalk:eточкаchegevara@gmaildotcomHTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Верстка дизайна на Joomla + текстовое наполнение. icq 479615663Завершен13 лет назад
Требуется сверстать не сложный не "резиновый" шаблон сайта под Джумлу 1.5. В наличии PSD файл со всеми элементами и общим дизайном. По срокам - желательно за пару дней сделать.Завершен13 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Итак требуется на самую последнюю версию Opencart v1.5.3.1 сверстать дизайн и натянуть, макет сайта, который находится в PSD. Интернет магазин будет без флеш, но должны работать все ...Завершен13 лет назад
Нужно поправить верстку pcpage.ru подробности в аську 484664092Завершен13 лет назад
Нужно доверстывать некоторые страницы из ПСД, править баги на текущих. Сайт http://liftshop.smartdesign.by/ От вас цена версти дополнительной страницы, ссылка на 2-3 проекта, время по москве когда вы на связи. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать в готовый шаблон. Сам PSD несложный. Срок - пару дней, не больше, если не чувствуете уверенности - лучше не пишите. Цена 20 wmz или wmr по курсу.Закрыт13 лет назад
нужно доработать шаблон сайта на движке хост смс, подробности в личкуHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад