Сверстать шаблон для shopCMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходимо сверстать адаптированный шаблон для пользовательской части shopCMS.

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Просьба указывать сумму и сроки.

13 лет назад
sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров