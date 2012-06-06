Есть дизайн в формате PSD необходимо сделать верстку и посадить на СМС Drupal
Сверстать шаблон для shopCMS
Необходимо сверстать адаптированный шаблон для пользовательской части shopCMS.
При возникновении вопросов пишите в личку...
Просьба указывать сумму и сроки.
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