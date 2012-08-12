Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок307 просмотров

Есть основной сайт, необходимо с сайта партнера перенести контент с html переверсткой:

1. всего получается 100-110 Html страниц

2. потребуется отдельно загружать фото на основной сайт с источника

3. потребуется немного изменять верстку, чтобы выглядело в дизайне основного сайта

остальные детали по почте.

HTML
13 лет назад
bulat
Булат 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
5 дней
Отлично справился с заданием, рекомендую, при необходимости обратимся к нему снова.
Ответственный заказчик, соблюдает все условия и дает конкретные и прямые указания, с такими людьми приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад