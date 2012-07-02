Сверстать проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок244 просмотра

Есть макеты в pds формате, нужно их ГРАМОТНО сверстать, чтобы все работало как надо и не ломалось не только во всех браузерах но и на мобильных платформах - всякие айфоны айпады андройды и прочее.

В шаблонах предусмотрены расплывающиеся меню, зона логина, перемотки картинок и объектов - они должны также функционировать и работать везде и чтобы пользоваться ими было УДОБНО.

проект смотрите во вложении.

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13 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$400
5 дней
Делали весьма сложный и массивный проект по верстке 10 страниц интернет магазина. Очень долго выбирал исполнителя – так как боялся не компетенции в этом вопросе. Решил работать с Владиславом, поскольку он специализируется не только на верстке, но и на программировании. Чтобы потом программисту было проще работать с проектом и все было хорошо. И я не ошибся, работать с Владиславом было одно удовольствие – он всегда был на связи, если возникали вопросы мы оперативно решали их, пару раз даже созванивались голосом – мне так проще было. В результате я получил то что хотел даже раньше назначенного срока, качество верстки отличное, все очень грамотно + куча рекомендаций программисту и помощь в решении сложных вопросов, уже на этапе внедрение верстки на сайт. Рекомендую однозначно, результат будет отличным, поскольку Владислав очень ответственно подходит к работе!
Очень хороший работодатель Интересный проект, адекватное общение, минимальные правки Великолепного качества исходники Оплата в срок и в размере больше чем обещал (добавил премию) В общем - только положительные эмоции Мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад

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