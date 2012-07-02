Сверстать проект

Есть макеты в pds формате, нужно их ГРАМОТНО сверстать, чтобы все работало как надо и не ломалось не только во всех браузерах но и на мобильных платформах - всякие айфоны айпады андройды и прочее.

В шаблонах предусмотрены расплывающиеся меню, зона логина, перемотки картинок и объектов - они должны также функционировать и работать везде и чтобы пользоваться ими было УДОБНО.

проект смотрите во вложении.

Укажите цену за весь объем работы, а также вам опыт в этой области.

Также укажите сроки выполнения работы.