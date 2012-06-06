Верстка внутренних страниц сайта (редизайн) HOST CMS
Доработка сверстанного макета
Есть сверстанный макет, пример прикрепил.
Нужно основной текст разместить как можно выше к началу кода страницы(над каталогом), но чтоб при этом он показывался в подвале сайта(как сейчас).
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