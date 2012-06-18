Нужно качественно сверстать дизайн

Основные страницы 2 - главная и второстепенная:

http://edaplus.info/01.jpg

http://edaplus.info/02.jpg

Остальные похожи на них на 90% (шапка, подвал и сайдбар одинаковы, разные вариации расположения элементов).

Всего где-то 7-10 таких страниц.

Пожелания:

- валидная и кроссбраузерная блочная верстка,

- по возможности отказаться от картинок, использование CSS по максимуму,

- адекватное отображение с выключенными картинками,

- шапка, меню, сайдбар и подвал в отдельных файлах,

- максимальное использование спрайтов для картинок.

хороший пример верстки http://mtr.rl0.ru/st/1.2-r2226/css/style.css . Понятные названия стилей и комментирование.

Без предоплаты, поэтапная оплата. 30% после утверждения главной, 30% после второго уровня, остальное после всех страниц и передачи материалов. Выбор исполнителем и отзыв в конце работы, возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем.

Нужно сделать качественно, не горит.

Примерный бюджет - 30 за главную, остальные по 5. Если не устраивает просьба не беспокоить и в личку не писать.

Оплата wmz.

Спасибо.