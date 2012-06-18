Есть все странички дизайна в файлах .psd Необходимо натянуть дизайн на движок DLE к которому так же прикручен сторонний самописный модуль ака личный кабинет. Все шаблоны .tpl для страниц самописного модуля имеются. ...
Нужно качественно сверстать дизайн
Основные страницы 2 - главная и второстепенная:
Остальные похожи на них на 90% (шапка, подвал и сайдбар одинаковы, разные вариации расположения элементов).
Всего где-то 7-10 таких страниц.
Пожелания:
- валидная и кроссбраузерная блочная верстка,
- по возможности отказаться от картинок, использование CSS по максимуму,
- адекватное отображение с выключенными картинками,
- шапка, меню, сайдбар и подвал в отдельных файлах,
- максимальное использование спрайтов для картинок.
хороший пример верстки http://mtr.rl0.ru/st/1.2-r2226/css/style.css . Понятные названия стилей и комментирование.
Без предоплаты, поэтапная оплата. 30% после утверждения главной, 30% после второго уровня, остальное после всех страниц и передачи материалов. Выбор исполнителем и отзыв в конце работы, возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем.
Нужно сделать качественно, не горит.
Примерный бюджет - 30 за главную, остальные по 5. Если не устраивает просьба не беспокоить и в личку не писать.
Оплата wmz.
Спасибо.
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