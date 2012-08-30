Верстка сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен53 заявки573 просмотра

Наверстать сайт, макеты в формате photoshop, движок можно использовать wordpress или джумла.

JoomlaWordPress
13 лет назад
a_aitishnik
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$70
7 дней
Все выполнено четко в сроки, работа выполнена на отлично, все пожелания учтены, остался доволен.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад